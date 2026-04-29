В Калининграде обсудили связь поколений в деле сохранения исторической памяти

В Калининградском филиале «РГ» в год 80-летия региона обсудили важность преемственности поколений в деле сохранения исторической памяти.
В этом году Янтарный край отмечает юбилей — 80 лет с момента своего образования. Общую культуру и историю региона сформировали первые переселенцы, многие из которых были участниками Великой Отечественной войны, Восточно-Прусской операции и штурма Кенигсберга. Они стали героями для последующих поколений. Сегодня их пример особенно актуален на волне геополитической напряженности, в которой оказался российский эксклав. Тем примечательнее, что в юбилейный год в самой западной точке страны создали отделение Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые». Его главной задачей станет системная работа по активизации процессов, направленных на патриотическую мобилизацию общества, в том числе на патриотическое воспитание детей и молодежи.
Конкуренция за умы молодых людей крайне высока: сейчас они получают колоссальный объем информации через социальные сети и популярные онлайн-платформы, часто забывая не только о российской идентичности, но и об элементарной цифровой гигиене. Как выиграть в этой битве и вырастить настоящего патриота, любящего и готового защищать свою страну? Ответы искали на круглом столе «Западный форпост России: реализация патриотических проектов регионального и федерального значения», организованном по инициативе МОПД «Вечно живые» при информационной поддержке «РГ».
Естественное объединение.
Несмотря на свою оторванность от основной части страны, Калининградская область традиционно является одним из самых патриотичных регионов. Ведь здесь не понаслышке знают о недоброжелательных соседях и различных провокациях.
По словам председателя МОПД «Вечно живые» Федора Туркина, отделения открывают там, где люди к этому готовы. Калининградцы на протяжении многих лет ведут активную патриотическую работу, поэтому появление движения на эксклавной территории стало ее логичным продолжением.
Иеромонах Петр Суровегин (слева) и председатель МОПД «Вечно живые» Федор Туркин (справа) отметили важность проектов по поддержке бойцов СВО Фото: Наталья Красакова / РГ.
С этим согласились все участники круглого стола, отметив важную роль региона в воспитании патриотического духа молодого поколения.
— Почему важен Калининград? Дело в том, что после завершения Великой Отечественной войны сюда переехали представители практически всех народов бывшего Советского Союза. И многие из них отдали свои жизни за эту землю. Сохранение исторической памяти — это залог нашего будущего. Если мы ее потеряем, то потеряем все. Самый яркий тому пример — современная Украина, где возрождаются идеи фашизма, — подчеркнул Дмитрий Пахомов, руководитель Московского регионального отделения МОПД «Вечно живые», сопредседатель Всероссийского патриотического проекта «Земля героев».
Крайне важно работать на земле, и движение этим активно занимается. Буквально две недели назад из Калининграда забрали кисеты с землей с мест захоронений и гибели солдат и офицеров, которые погибли во время Восточно-Прусской операции и штурма Кенигсберга. Теперь они будет храниться в школьных музеях регионов, являвшихся малой родиной героев.
Помимо локальных мероприятий, движение «Вечно живые» проводит всероссийский конкурс с международным участием лучших практик военно-патриотического воспитания молодежи, а также реализует всероссийский проект «Шахматы объединяют всех» в поддержку военнослужащих — участников СВО, находящихся на лечении.
Именно конкретные подвиги героев Великой Отечественной войны формируют общее восприятие патриотизма и заставляют молодежь следовать их примеру. Заместитель министра социальной политики региона Алексей Фещак подчеркнул, что в российском эксклаве остались в живых примерно 900 человек из числа первых переселенцев и ветеранов становления региона. По поручению губернатора Калининградской области, в честь юбилейного года всем ветеранам становления области выплатят по 30 тысяч рублей.
— Эти люди совершили героический подвиг, подарили нам Родину. Они заслуживают особого отношения. Ведь абсолютно каждый ветеран — это кладезь информации об истории нашего края. Мы должны впитывать ее, пока есть такая возможность, — прокомментировал замминистра.
Память имен.
Во время беседы модератор круглого стола, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская рассказала, что несколько дней назад в историческом парке «Россия — моя история» Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония внесения имени первого космонавта Юрия Гагарина в книгу Памяти и Славы. Этот уникальный проект создали участники движения «Вечно живые». Не исключено, что в ближайшее время книгу пополнят имена великих людей, имеющих связь с калининградской землей.
— Мы считаем, что необходимо привлечь новую волну интереса к ряду великих имен, потому что они постепенно уходят из информационного поля. Новые поколения их практически не знают, — ответил на вопрос об идее создания книги Памяти и Славы председатель МОПД «Вечно живые» Федор Туркин.
Такой подход работает. Самое главное — он вдохновляет молодежь. Они отрываются от гаджетов, пропитываются духом патриотизма и силой великих имен. Меняется их сознание, они учатся любить свою страну. Многие парни — участники движения в настоящее время защищают нашу Родину на полях специальной военной операции.
Молодым нужен хороший личный пример. Только тогда они потянутся и смогут побороть юношеский максимализм и нигилизм.
— Лидеров всегда немного. Если будет пять процентов смелых и идейных людей, то можно говорить о том, что страна в целом ориентирована правильно. Если их количество вырастает до десяти процентов, то речь идет уже о серьезной идеологии. Если таких людей пятнадцать процентов, то это мощнейший народ. Остальные потянутся за активистами. Нам нужно научиться выращивать лидеров-патриотов, находить их и вести. Тогда за два-три поколения мы сможем создать несокрушимую державу, — дополнил свое выступление Федор Туркин.
— Зачастую бывает такой разрыв между поколениями, что мы просто не понимаем друг друга. Здесь нужна серьезная и системная работа. Можно провести формальное мероприятие, загнать на него несколько тысяч человек, быстро прочитать лекцию и поставить галочку о выполнении. Но будет ли от него толк? Сомневаюсь. Важна практика: ребят нужно активно вовлекать в патриотические акции, в мероприятия по восстановлению мемориальных комплексов, чтобы они могли почувствовать эту атмосферу. Это должен быть органический процесс без перегибов. Если мы проиграем битву за умы нашей молодежи сейчас, то не будет государства в будущем, — добавил Игорь Матковский, Герой России, участник военной операции в Сирии.
С этим утверждением согласилась заместитель министра молодежной политики Калининградской области Евгения Папакина. Благодаря активному включению молодых калининградцев в общественную деятельность многие из них стали более осознанными и вдумчивыми. Большую роль в этом сыграл проект «Мы россияне», который особенно актуален для Янтарного края с учетом его непростого геополитического положения.
Замминистра социальной политики Калининградской области Алексей Фещак (слева) и замминистра молодежной политики региона Евгения Папакина (справа) рассказали о существующих программах и мерах поддержки Фото: Наталья Красакова / РГ.
В этом году в путь отправится традиционный поезд «Память поколений»: 45 юных калининградцев вместе с ветеранами и молодыми учителями истории побывают в Москве, Туле и Смоленске.
Виртуальная конкуренция.
Впрочем, насильно внедрять историческую память в умы подрастающего поколения не выйдет. Слишком изменилось время, и внимание условного школьника сильно рассеянно.
— Советский Союз потерял больше 27 миллионов человек во время Великой Отечественной войны. Боль от этой утраты мы пронесли через три поколения. Однако коллеги-педагоги совершенно правы: ментальность молодежи меняется в сторону потребительского отношения. Мы должны их грамотно направлять, используя накопленный опыт, — высказал мнение эксперт Московского регионального отделения МОПД «Вечно живые» Олег Шумовски.
На помощь приходят более привычные для современного поколения цифровые формы взаимодействия.
— Сегодня существуют несколько проектов, в том числе и на базе нашего университета. Наверное, самый крупный из них — это база данных первых переселенцев, которую мы создаем вместе с Государственным архивом Калининградской области. Сейчас к публикации готовится перечень из 110 тысяч имен. Это эшелонные списки людей, которые приезжали в новый регион вместе со своими семьями, — пояснила Елена Баранова, директор Центра социально-гуманитарной информатики БФУ имени И. Канта.
Второй университетский проект — это 3D-деревня первых переселенцев. Преподаватели, студенты и школьники ездили по региону и посещали места, в которых располагались крупные совхозы и колхозы. Оцифрованные материалы они закодировали в виде компьютерной игры. Любой желающий сможет пройтись по виртуальному населенному пункту, выполнить задания и пройти условный уровень.
Коллегу поддержал кандидат исторических наук, доцент, и. о. директора филиала МПГУ в городе Черняховске Виктор Мищенко. Он уточнил, что идеального рецепта создания российской идентичности не существует, а собственный пример по-прежнему является самым действенным методом.
Так, например, в прошлом году университет проводил цикл научно-просветительских лекций «Навстречу Великой Победе». Студенты настолько вдохновились, что решили реализовать свой собственный проект по значимым историческим датам. Они самостоятельно подготовились, после чего пошли в группы и провели занятия. Если изначально начинали с десяти заинтересованных студентов, то под конец проекта в зале не было свободных мест.
Еще одну интересную форму взаимодействия с молодежью предложила руководитель региональной детско-молодежной общественной организации «Юная лидерская армия» Виктория Осипенко:
— Мы активно работаем со студентами колледжей в рамках грантовых проектов «Мир после войны» и «Спасение из забвения». Привлекаем ребят к деятельному участию. Ведь для многих 1945 год — это все равно что для нас Бородинское сражение. Конкуренция за внимание детей и подростков невероятно велика, и часто мы просто не можем пробиться через эту информационную стену. Цеплять молодежь можно через индивидуальные истории, разговоры с живыми переселенцами, ветеранами.
Еще один вид деятельности — вовлечение студентов в участие в документальных спектаклях. Ведь далеко не каждый захочет прочитать первоисточник, а переработанная информация воспринимается значительно лучше и проще.
Искаженная реальность.
Участники круглого стола подняли важную проблему переписывания истории. Сегодня с ней все чаще сталкиваются на постсоветском пространстве. Бороться с этой напастью сложно, но возможно, убежден Явер Гусейнов, председатель калининградской религиозной организации мусульман «Ихсан», участник МОПД «Вечно живые», член Общественной палаты Калининградской области:
— Многие историки бывших советских республик пытаются переписать события минувших лет и выставить Россию агрессором. Причем иллюзию вражды между государствами прописывают в учебниках начальной школы. Бороться с этим кошмаром можно только через патриотизм и сохранение нашей общей исторической памяти.
Начать Явер Гусейнов решил с детских площадок. На них создали аллеи с портретами героев, которые отдали свои жизни за нашу общую Родину. Во время прогулки родители невольно отвечают на вопросы своих детей о тех, кого они видят на памятных досках. Таким образом, им прививаются правильные ценности и дух патриотизма.
Как говорил писатель Александр Андреевич Проханов, русская нация — это «хребет», а все малые народы — присоединенные к нему «ребра». Если они работают вместе, то у нас есть будущее. Если кто-то выпадает, то сразу возникают проблемы.
Важен не только межэтнический, но и межконфессиональный диалог. Между мусульманами и православными Калининградской области, по словам участников круглого стола, сложились хорошие, доверительные отношения. Сегодня они активно работают над совместными проектами.
В частности, вопросам сохранения общей исторической памяти уделяют особое внимание в рамках лектория «Реинтеграция постсоветского пространства», который проводит Московское региональное отделение МОПД «Вечно живые» совместно с секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на базе Московского дома национальностей. В нем активно участвуют студенты из стран-участниц договора, которые ранее входили в состав СССР. В рамках лекций молодым людям рассказывают об общности исторической памяти, которая объединяет все народы постсоветского пространства.
Участники движения «Вечно живые» также готовят в Калининграде важную конференцию, посвященную единству национальностей. В силу эксклавного статуса региона вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений особенно актуальны.
Найти и не забыть.
Пожалуй, ничто не прививает дух патриотизма настолько сильно, как реальная поисковая работа. Примечательно, что первые такие отряды появились именно в Калининградской области.
— В первую годовщину Великой Победы здесь был построен наш знаменитый мемориальный комплекс «1200 воинам-гвардейцам». Тогда же возникли поисковые отряды. Их участники переносили останки наших солдат на новые захоронения, которые создавались в регионе. Конечно, мы рассказываем об этой работе школьникам, студентам. Благодаря конкретным примерам и историям молодежь постепенно вовлекается в нашу работу, — отметил Руслан Хисамов, руководитель поискового отряда «Совесть», член Общественной палаты Калининградской области.
Руководитель калининградского регионального отделения «Вечно живые», председатель региональной общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Юрий Богомолов добавил, что работа с местными поисковыми отрядами крайне важна и необходима: «Мы готовы принять коллег из Ленобласти, Петербурга и Москвы для участия в совместных мероприятиях на территории Янтарного края, где погибли представители всех наших регионов, громя фашистов».
— Важно отметить, что 19 апреля в России впервые отмечалась памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она была утверждена Указом Президента России от 29 декабря 2025 года. В годы Великой Отечественной войны на территории бывшей Восточной Пруссии, ныне входящей в состав Калининградской области, функционировало множество концлагерей, трудовых лагерей и так называемых «бирж труда», где советские граждане и военнопленные подвергались жестокой эксплуатации, — дополнил Дмитрий Пахомов.
Успешное наступление Земландской группировки советских войск, прорвавшей глубоко эшелонированную оборону противника, положило конец этим преступлениям. Взятие Кенигсберга принесло освобождение тысячам людей и восстановило справедливость на многострадальной восточнопрусской земле.
Сохранение неповрежденной исторической памяти об этих событиях также является одним из приоритетных направлений деятельности МОПД «Вечно живые» на территории Калининградской области.
Новые герои.
Настоящим испытанием для духа патриотизма стала специальная военная операция. Современные герои, защищающие интересы России на полях сражений, продолжают славный подвиг наших отцов и дедов, избавивших мир от коричневой чумы.
Сегодня им как никогда нужна поддержка. Вся страна сплотилась в едином порыве, что стало, по мнению участников круглого стола, истинным подтверждением русской идентичности.
Настоятель храма святой мученицы Людмилы Чешской города Калининграда, иеромонах Петр (Суровегин) рассказал, как служил под началом Героя России Сергея Чебнева. Комбат с позывным Отмель ценой собственной жизни спас своих товарищей, погибнув под минометным обстрелом и ударом дрона-камикадзе в Курской области. Сегодня его имя носит калининградская школа № 24, а в перспективе — новая улица в областном центре.
— У нас в регионе появился замечательный центр поддержки и реабилитации семей и участников СВО «Отмель», названный в честь Сергея. Он создан его супругой Ольгой Чебневой. Вместе мы помогаем нашим ребятам, которые вернулись с фронта. Ведь им нужна не только медикаментозная помощь, но и психологическая поддержка. Важно, чтобы наши бойцы не чувствовали себя брошенными, — подчеркнул иеромонах Петр.
Сегодня именно такие люди являются примером для подражания и доказывают, что дух патриотизма русского народа неискореним.
Как же вырастить настоящего патриота? Подводя итоги круглого стола, участники сделали вывод, что для этого нужны преемственность поколений, личный пример, профессионализм, любовь к Родине и своему делу, лидерские качества. Главное — молодое поколение должно осознать, что другой России у них не будет и будущее нашей огромной страны — в их руках.
Кстати.
В конце марта заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Сергей Елисеев провел совещание с заместителем председателя правительства Калининградской области — полномочным представителем губернатора в Заксобрании региона Сергеем Булычевым и министром по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Максимом Коломийцем. Региональным властям предложили поддержать деятельность движения «Вечно живые» на территории Янтарного края.
Тем временем.
Представители движения «Вечно живые» предложили разместить на площадке Музея Победы или на Поклонной горе в Москве памятный знак, посвященный штурму Кенигсберга. Ведь это единственное взятие города, не являвшегося столицей, в честь которого была выпущена медаль.
Юбилейная дата.
В Калининграде вспомнят о Московско-Минской дивизии.
В последний день празднования 80-летия Калининградской области — 31 декабря 2026 года — исполнится сто лет со дня основания 1-й гвардейской Пролетарской Московско-Минской дивизии. Из нее вышли три Маршала Советского Союза. Калининградское отделение движения «Вечно живые» подготовит сразу несколько мероприятий для молодежи, связанных с боевым путем легендарного формирования.
Площадь Победы в Калининграде Фото: Денис Гонтарь / РГ.
Духовное сотрудничество.
«Вечно живые» встретились с митрополитом Серафимом.
В управлении Калининградской епархии РПЦ приняли делегацию МОПД «Вечно живые» и Северо-Западного филиала «Российской газеты». Вместе с митрополитом Серафимом участники встречи обсудили совместные проекты, посвященные патриотическому воспитанию детей и молодежи российского эксклава. Особое внимание уделили вопросам сохранения исторической памяти, которая укрепляет связи между поколениями.
Встреча в управлении Калининградской епархии РПЦ Фото: Калининградская епархия РПЦ.