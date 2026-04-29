Bloomberg узнал о плане ЕС ужесточить Киеву условия кредита на €90 млрд

Обсуждение проходит параллельно с переговорами Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на $8 млрд. МВФ уже выделил 1,5 млрд, при этом следующий транш примерно на $700 млн остается под вопросом. Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства и должна выполнить требования до июня, когда запланирован следующий пересмотр программы, говорится в материале.