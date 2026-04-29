Bloomberg узнал о плане ЕС ужесточить Киеву условия кредита на €90 млрд

Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на €90 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обсуждаемый в Европейской комиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований. Речь идет о €8,4 млрд макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году.
В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20% налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, если их годовая выручка превышает 4 млн гривен. Сейчас такие компании платят минимальную ставку в 5% от дохода.
По оценкам Минфина Украины, приводимым Bloomberg, изменение может ежегодно приносить в бюджет страны более 40 млрд гривен (около $907 млн).
Обсуждение проходит параллельно с переговорами Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на $8 млрд. МВФ уже выделил 1,5 млрд, при этом следующий транш примерно на $700 млн остается под вопросом. Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства и должна выполнить требования до июня, когда запланирован следующий пересмотр программы, говорится в материале.
Как отмечают источники агентства, рассматриваемые меры направлены на увеличение налоговых поступлений и обеспечение устойчивости государственных финансов Украины на фоне продолжающегося конфликта с Россией.
Окончательное решение по инициативе, по данным Bloomberg, пока не принято.
