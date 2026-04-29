Муниципальные подразделения Уфы работают в штатном режиме — горсовет

«В настоящее время правоохранительные органы проводят процессуальные действия в отношении руководства администрации города — по их итогам будет дана объективная правовая оценка, — сказала он. — Сейчас главное — сохранить устойчивость городского управления. Всем заместителям и руководителям подразделений необходимо работать в штатном режиме, четко и бесперебойно выполнять обязательства перед жителями города».
Ранее в администрации Главы Башкирии прокомментировали задержание мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.