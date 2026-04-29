Стрелка на ужине Трампа задержали, когда он споткнулся и упал на землю

Стрелка на ужине с президентом США Дональдом Трампом задержали, когда он споткнулся на бегу и упал на землю, сообщает CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: РБК

По информации источников, когда стрелявший упал, полицейские немедленно набросились на него, отобрали оружие и сняли рубашку, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатки.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш сообщил, что подозреваемый в перестрелке использовал дробовик.

Прием с Трампом проходил в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 26 апреля. Около 20:36 по местному времени в холле прозвучало от пяти до восьми выстрелов. Нападавший был вооружен не только дробовиком, но и пистолетом, а также несколькими ножами.

Полицейские задержали стрелка на месте. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Мужчине предъявили обвинение по трем пунктам: попытка покушения на президента США, применение огнестрельного оружия и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокуратура попросила заключить подозреваемого под стражу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше