Карл III подарил Трампу колокол с подводной лодки HMS Trump

Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу корабельный колокол (рында) с британской подводкой лодки HMS Trump, передает CNN.

Источник: РБК

Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу корабельный колокол (рында) с британской подводкой лодки HMS Trump, передает CNN.

«Я рад преподнести вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством общей истории и блестящего будущего нашей страны», — сказал король. Он добавил, что, если Трампу когда-нибудь понадобится связаться с Великобританией, достаточно будет «просто позвонить».

Подарок был вручен после разговора о ценности НАТО и AUKUS, трехстороннего оборонного альянса — Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе, созданного в сентябре 2021 года.

HMS Trump была спущена на воду в 1944 году и служила, в частности, в составе британского тихоокеанского флота.

27 апреля король Великобритании Карл III и его супруга Камилла прибыли с государственным визитом в США, где будут находиться до 30 апреля. Это первый с 2007 года государственный визит британского монарха в страну — тогда ее посетила королева Елизавета II по приглашению президента Джорджа Буша-младшего.

Букингемский дворец, в свою очередь, сообщил, что программа поездки будет посвящена «историческим связям и современным двусторонним отношениям» Лондона и Вашингтона.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

