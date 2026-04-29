Госдума не получила ответа Германии по вопросу ядерных компонентов

Бундестаг не ответил на обращение Госдумы по поводу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

По словам посла России в Германии Сергея Нечаева, документ был передан германской стороне, однако официальной реакции на него не поступило.

Обращение было принято Госдумой в феврале и направлено в парламенты Франции, Великобритании, Германии, а также в Европарламент и ООН. Как заявлялось, поводом стали данные о возможных переговорах Парижа и Лондона о передаче Киеву элементов, связанных с ядерными технологиями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что включение Германии в число адресатов связано с информацией о возможной осведомленности германского руководства о таких контактах.

Ранее в Службе внешней разведки сообщали о предполагаемых планах европейских стран, согласно которым наличие у Киева соответствующих возможностей могло бы повлиять на условия завершения боевых действий.

Читайте также: Четыре признака неизбежного: как Европа готовится к войне с Россией.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше