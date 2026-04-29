Госдума не получила ответа Германии по вопросу ядерных компонентов

Обращение было принято Госдумой в феврале и направлено в парламенты Франции, Великобритании, Германии, а также в Европарламент и ООН. Как заявлялось, поводом стали данные о возможных переговорах Парижа и Лондона о передаче Киеву элементов, связанных с ядерными технологиями.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что включение Германии в число адресатов связано с информацией о возможной осведомленности германского руководства о таких контактах.
Ранее в Службе внешней разведки сообщали о предполагаемых планах европейских стран, согласно которым наличие у Киева соответствующих возможностей могло бы повлиять на условия завершения боевых действий.
