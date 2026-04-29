Не сдержался: Карл III напомнил Белому дому, как Британия его «реставрировала» в 1814-м

Король Великобритании Карл III не смог удержаться от исторической иронии в отношении ближайшего союзника и, как выяснилось ранее, дальнего родственника. Монарх оригинально прокомментировал возможный ремонт или перестройку резиденции американского президента.

Источник: Life.ru

В ходе вымтупления в Конгрессе он заметил, что британцы «тоже пытались» модернизировать Белый дом. Однако уточнил, что их метод реконструкции был специфическим.

Поясним, что Карл III намекнул на события 1814 года. Тогда, в разгар англо-американской войны британские войска захватили Вашингтон и в числе прочих зданий подожгли резиденцию президента.

С тех пор американцы провели капитальный ремонт, а британцы до сих пор вспоминают свою «огненную перепланировку» с улыбкой. Король пошутил, но историческую память подданных не предал.

Ранее Трамп заявил о намерении обсудить возможность проживания в Букингемском дворце с британским королём. Глава Белого дома отметил, что давно вынашивал такую мечту и сейчас готов поднять этот вопрос в ходе общения с монархом. Поводом для реакции стала статья британской газеты Daily Mail о возможном дальнем родстве между монархом и президентом США. Согласно материалу, у Карла III и Дональда Трампа якобы есть общий предок — третий граф Леннокс, шотландский дворянин XVI века.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше