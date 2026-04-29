Губернатор сообщил о плане «Ковер» в Оренбургской области

Режим воздушных ограничений — план «Ковер» введен на территории всей Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Источник: РБК

Режим воздушных ограничений — план «Ковер» введен на территории всей Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Работает ПВО. Ни в коем случае не помогайте врагу: не размещайте фото и видео с вражескими БПЛА, а также последствия их применения», — добавил Солнцев.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Орска ввели ограничения на полеты.

В городе также объявили опасность атаки беспилотников, написал мэр Артем Воробьев в телеграм-канале. Он призвал жителей не поддаваться панике, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

До этого ограничения на полеты в аэропорту Оренбурга вводили 18 апреля, а в авиагавани Орска — 14 апреля. В конце марта в регионе также объявляли ракетную опасность.

Последний раз о перехвате дронов над Оренбургской областью Минобороны сообщило 25 декабря. Тогда над регионом сбили шесть беспилотников.

