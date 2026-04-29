Бывший директор ФБР отверг обвинения в угрозах в адрес Трампа

«Они вернулись, на этот раз дело связано с прошлогодней фотографией ракушек на пляже в Северной Каролине. И это не конец. Но в отношении меня ничего не изменилось: я по-прежнему невиновен, по-прежнему не боюсь, по-прежнему верю в независимую федеральную судебную [систему]», — сказал он.
Ранее федеральные прокуроры США предъявили Коми обвинение в угрозе жизни Трампа во втором обвинительном заключении. Как сообщал Financial Times со ссылкой на судебные материалы, обвинение касается публикации Коми годичной давности — на фотографии изображены ракушки, расположенные в форме числа «8647».
Прокуроры увидели в этом послании скрытое «намерение причинить вред»: число 86 они интерпретировали как сленговое выражение, означающее «избавиться», а 47 — как номер Трампа [его второй срок] в списке президентов страны. Кроме того, Минюст обвинил Коми в передаче сообщений, включающих угрозу убийства Трампа, через границу Соединенных Штатов.
Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш на пресс-конференции, которую транслировал CNN, заявил, что жюри присяжных выдало ордер на арест Коми, однако подчеркнул, что не знает, задержан ли он в настоящий момент.
В сентябре прошлого года Коми уже предъявляли обвинения — в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, за которые ему грозило до пяти лет лишения свободы. Расследование началось после обнаружения действующим директором ФБР Кэшем Пателем секретных документов в штаб-квартире ведомства, относящихся к расследованию по вмешательству России в выборы. Москва отвергала обвинения. Впоследствии дело было закрыто федеральным судьей.
2 апреля Трамп объявил об отставке министра юстиции и генерального прокурора Пэм Бонди. Официальная причина отставки не названа, но Бонди продолжительное время подвергалась критике за работу Минюста над громким делом покончившего с собой в 2019 году финансиста Джеффри Эпштейна.
При этом The New York Times и The Atlantic сообщали, что самого Трампа гневила не столько ситуация с делом Эпштейна, сколько то, что Минюст не преуспел в уголовном преследовании его политических оппонентов, в частности Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которую подозревали в банковском мошенничестве. Ее дело, как и Коми, было закрыто в ноябре прошлого года.
Джеймс Коми возглавлял ФБР с сентября 2013 года по май 2017-го. На эту должность его назначил 44-й президент США Барак Обама.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».