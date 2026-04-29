Бывший директор ФБР отверг обвинения в угрозах в адрес Трампа

При этом The New York Times и The Atlantic сообщали, что самого Трампа гневила не столько ситуация с делом Эпштейна, сколько то, что Минюст не преуспел в уголовном преследовании его политических оппонентов, в частности Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которую подозревали в банковском мошенничестве. Ее дело, как и Коми, было закрыто в ноябре прошлого года.