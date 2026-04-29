Над Воронежской областью сбили десять беспилотников за ночь

Минувшей ночью силы ПВО сбили десять беспилотников над девятью районами Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: РБК

Минувшей ночью силы ПВО сбили десять беспилотников над девятью районами Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены десять беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. Он также объявил отмену беспилотной опасности в регионе.

О введении режима опасности атаки БПЛА Гусев сообщил 28 апреля в 21:35 мск.

Об уничтожении беспилотников в четырех районах Ростовской области — Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском минувшей ночью также сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, но будет уточняться.

