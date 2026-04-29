Главные новости к утру 29 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 апреля 2026.
Путин заявил, что удар ВСУ по Туапсе грозит экологическими последствиями
Удар ВСУ по энергетическим объектам Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что власти Кубани докладывают об отсутствии серьезных угроз в городе, а люди справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.
Трамп поручил помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана
Американский лидер Дональд Трамп поручил своим помощникам готовить план продолжительной блокады Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, в последнее время глава Белого дома высказывался в поддержку оказания давления на экономику Исламской Республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов.
Посол Ирана назвал РФ возможным гарантом соглашения между Ираном и США
Москва может стать гарантом реализации будущего соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Уверенность в этом выразил посол Исламской Республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур. Дипломат отметил, что Россия «уже не в первый раз играет значимую роль в дипломатическом решении споров вокруг атомного досье Ирана».
Колонна военной техники не примет участие в параде 9 мая в Москве
Воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой не будут принимать участия в военном параде 9 мая в ознаменовании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Японский танкер прошел через Ормузский пролив без выплаты пошлины Ирану
Власти Японии не платили никаких пошлин Тегерану за проход танкера Idemitsu Maru через Ормузский пролив, утверждает японская деловая газета Nikkei. По данным источников издания в правительстве Японии, проход судна стал возможным в результате переговоров властей с иранской стороной.