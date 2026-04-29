За ночь полеты приостановили в 13 аэропортах России

За прошедшую ночь в 13 аэропортах России вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщала Росавиация.
Вечером 28 апреля полеты приостановили в аэропорту Тамбова. Далее в течение ночи рейсы не принимали и не отправляли в Пензе, Саратове, Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Бугульме, Нижнекамске, Оренбурге, Уфе, Ижевске и Челябинске.
В аэропорту Саратова полеты возобновили в 5:11 мск 29 апреля. В остальных перечисленных городах на момент публикации ограничения продолжают действовать. Их вводят в российских аэропортах регулярно на фоне атак беспилотников.
Минобороны сообщало, что ночью ранее, на 28 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили 186 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».