Сенатор США сообщил о задержке Пентагоном $400 млн помощи для Украины

Пентагон не передал Украине ранее одобренный пакет военной помощи суммой в $400 млн, заявил The Washington Post (WP) республиканец Митч Макконнелл, сенатор от штата Кентукки.
«Помощь Украине, одобренная нами несколько месяцев назад, теперь пылится в Пентагоне. Когда члены Сената, ответственные за ассигнования, пытались получить объяснения от аналитического центра министерства, возглавляемого заместителем министра Элбриджем Колби, они сталкивались с полным игнорированием», — сообщил он.
Сенатор отметил, что растущее разочарование в «неспособности Министерства обороны к коммуникации» выражают и коллеги из вооруженных сил.
«Стремление Трампа положить конец войне благородно. Но цена и стабильность мира имеют значение. Подход Пентагона, заключающийся в задержке или постепенном предоставлении помощи Украине, по сути, является той же стратегией, которую использовал президент Джо Байден», — заявил он.
К ноябрю 2024 года США поставили Украине только половину военной помощи из обещанного в предыдущем году количества, сообщал Reuters со ссылкой на источники.
В агентстве отмечали, что в последний год президентства Байдена решения о поставках помощи на Украину принимались с многомесячными задержками не только из-за их долгого согласования в конгрессе, но и опасений эскалации отношений с Россией, а также споров по поводу того, достаточно ли запасов оружия в США.
Палата представителей США одобрила выделение $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности в сентябре прошлого года. Документ предусматривает, что средства на оказание военной помощи Украине должны быть выделены по линии Инициативы содействия безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Пентагон, согласно документу, должен заключать контракты с производителями, а не предоставлять Украине технику напрямую из американских арсеналов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».