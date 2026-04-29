Промышленная площадка в Пермском крае загорелась после атаки БПЛА

Одна из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе загорелась в результате атаки беспилотника, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Работников с площадки эвакуировали. При атаке БПЛА никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Работников с площадки эвакуировали. При атаке БПЛА никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В регионе действует режим беспилотной опасности.

Материал дополняется.

