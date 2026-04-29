В МИДе не исключили переговоры по Украине в странах Ближнего Востока

Россия готова обратиться к странам Ближнего Востока с просьбой вновь предоставить площадку для переговоров по Украине, в том числе к Саудовской Аравии, сообщил «Известиям» заместитель главы МИД Георгий Борисенко.

Источник: РБК

«Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — сказал он.

Контакты России с Саудовской Аравией могут состояться уже в июне. Борисенко рассказал, что Москва пригласила руководство страны на XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

По словам замглавы МИД, предварительно решений по украинским переговорам нет. При этом он отметил, что вопрос выбора площадки стоит на втором месте. «Главное, чтоб было желание вести переговоры у главных игроков», — пояснил Борисенко.

В настоящее время переговоры по Украине приостановлены. В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия ждет их возобновления, однако США, также участвующие в переговорах, заняты иранским конфликтом.

Песков при этом отмечал, что неформальные и конфиденциальные контакты по Украине продолжаются. По его словам, Россия долгое время не видела перспектив для возобновления полноценного диалога из-за занятости США другими вопросами.

В прошлом году в Саудовской Аравии провели две встречи: России с США в феврале и Украины с США в марте.

С начала 2026 года при посредничестве США прошло три раунда переговоров. Первая встреча состоялась в Абу-Даби 23−24 января, вторая — 4−5 февраля. Третий раунд переговоров провели в Женеве 17−18 февраля.

