Bloomberg узнал о планах ЕС ужесточить условия выдачи Украине €90 млрд

В апреле Совет ЕС принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд на 2026−2027 годы. Первый транш из этой суммы ЕК выплатит в мае. Средства будут получены через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. В 2026 году Украине будет доступно €45 млрд. Выплаты зависят от финансовой стратегии, подготовленной самой Украиной.