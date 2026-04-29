Обошел «Абрамс» и Merkava: Американский журнал назвал Т-72 лучшим танком в мире

Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге лучших танков мира по версии американского журнала The National Interest. Авторы публикации отметили, что машина отвечает всем требованиям «эффективного танка».
Также в публикации подчеркнули, что боевая машина, несмотря на трудности, связанные с беспилотниками, одерживает верх в боевых действиях на поле боя на Украине.
На второй позиции «расположился американский M1 “Абрамс”, на третьей — израильский Merkava V. В десятку лучших также вошел российский Т-14 “Армата”, занявший шестое место.
Как писал KP.RU, ранее американский журнал Military Watch Magazine признал, что переданные Украине истребители F-16 и Mirage 2000 не могут сравниться с российскими Су-35. Авторы публикации высоко оценили боевые возможности российского самолета.
Эксперты отметили уникальную восьмиракетную подвеску Су-35, включающую ракету большой дальности Р-37М (до 350 км), противорадиолокационную Х-31ПМ, три ракеты средней дальности Р-77−1 и три — малой дальности Р-73/74, а также контейнеры РЭБ на законцовках крыльев.