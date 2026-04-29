Дмитриев предложил Швеции попросить авиатопливо у России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил Швеции обратиться к Москве за помощью с авиационным топливом. Об этом он написал в соцсети X, комментируя сообщение о возможном дефиците горючего в стране.
«Покайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал Дмитриев.
Правительство Швеции 28 апреля заявило о рисках дефицита авиатоплива в будущем, передавал Reuters. При этом глава авиакомпании Ryanair сообщил агентству, что сегодня риск перебоев в поставках снижается, подчеркнув, что власти владеют устаревшей информацией и ошибаются в своих опасениях.
После начала операции США и Израиля 28 февраля Иран объявил о приостановке прохода судов через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Это спровоцировало кризис на мировом рынке энергоресурсов.
