Над Россией сбили почти 100 украинских беспилотников. Военная операция, день 1526-й

8:37 Силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Оренбургской области, где ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
8:28.
8:19 ВСУ строят оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи Черниговской области и проводят минирование участка, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
8:05 ? Минобороны: над регионами России за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА.
БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.
8:00 Сегодня 1526-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.