Король Великобритании впервые с 1991 года выступил в конгрессе США

Британский монарх выступил с речью перед американскими законодателями впервые с 1991 года. Карл III подчеркнул важность единства НАТО, а также пошутил, что если бы не Британия, в США «бы говорили по-французски».

Источник: РБК

Король Великобритании Карл III в ходе выступления перед конгрессом США призвал к единству в НАТО, а также «непреклонной решимости» в отношении Украины. Его слова передала The New York Times. Речь монарха перед американскими законодателями стала первой с 1991 года.

Карл III указал, что эта встреча произошла во времена великой неопределенности: военных конфликтов от Европы до Ближнего Востока, которые создают вызовы для международного сообщества.

«Вскоре после 11 сентября, когда НАТО впервые применило Статью 5 и Совет Безопасности ООН объединился перед лицом террора, мы ответили на призыв вместе — как наши народы делали это более века, плечом к плечу, через две мировые войны, Холодную войну, Афганистан и моменты, которые определили нашу общую безопасность. Сегодня такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа», — сказал король.

Карл III также отметил: «Заявления Америки имеют вес и значение, как и было со времен обретения независимости. Действия этой великой нации имеют еще большее значение». The Guardian указала, что выступление короля Великобритании будет воспринято как завуалированный призыв к президенту США Дональду Трампу вернуться к традиционным европейским союзам и восстановить роль страны как защитника либеральных ценностей. Вместе с тем он признал, что угрозы, с которыми сталкивается мир, требуют трансформации обороны Великобритании.

«От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледников Арктики — приверженность и опыт вооруженных сил США и их союзников лежат в основе НАТО, где мы взяли на себя обязательства по взаимной обороне, защите наших граждан и интересов, обеспечивая безопасность американцев и европейцев от наших общих противников», — сказал Карл III.

Кроме того, монарх отдельно остановился на теме экологии и указал на то, что человечество «игнорирует на свой страх и риск» обеспечение процветания цивилизации и национальной безопасности за счет природы.

Также король Великобритании ответил Трампу на его январское заявление о том, что без победы США во Второй мировой войне «все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски».

«Вы недавно заметили, господин президент, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски», — сказал он, имея в виду соперничество Великобритании и Франции за территории Северной Америки еще до обретения независимости США.

Также во время государственного приема в Белом доме Карл III пошутил про перестройку в официальной резиденции президента США.

«Я не могу не заметить переустройства в Восточном крыле, господин президент. С сожалением должен заметить, что мы, британцы, конечно, предприняли свою собственную небольшую попытку перепланировки Белого дома в 1814 году», — сказал Карл, британский король, намекнув на события англо-американской войны 1812−1815 годов.

Король Великобритании прибыл в США 27 апреля в рамках четырехдневного государственного визита, приуроченного к 250-летию независимости США от британского правления. Эта поездка стала первым официальным визитом британского монарха в Штаты с 2007 года, когда страну посетила королева Елизавета II.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше