Стубб счел возвращение к контактам с Россией неминуемым

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возобновление диалога с Россией неизбежно, передает ERR.

Источник: РБК

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возобновление диалога с Россией неизбежно, передает ERR.

«В “коалиции желающих” или где-либо еще не бывает дискуссий, которые не застрагивают темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас, с европейской точки зрения, мы делегировали эту роль Соединенным Штатом. Из-за войны в Иране этот разговор поставлен на медленный огонь», — сказал он на пресс-конференции.

Стубб отметил, что открытие каналов коммуникации с Россией — это лишь вопрос времени. «Но еще более важный вопрос — кто это сделает и с каким мандатом», — добавил он, отметив, что, с его точки зрения, это нужно делать коллективно.

Финский лидер также сказал, что отношения с Россией будут «другими», но «какие-то» точно будут, пояснив, что обычно соседи так и должны поступать.

16 апреля финское правительство опубликовало доклад о том, что страна считает Россию угрозой евроатлантической безопасности. В нем отмечается, что на Россию нужно продолжать оказывать экономическое давление при поддержке украинской стороны. В документе правительство призвало быть готовым к тому, что «российская угроза» останется долгосрочным фактором даже в том случае, если конфликт на Украине завершится.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не против восстановления отношений с Европой. По его словам, кризис в отношениях с европейцами случился не по вине российской стороны. Он также говорил, что России нужен сигнал от Европы относительно ее заинтересованности в сотрудничестве.

