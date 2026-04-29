WSJ: Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана

13 апреля США начали блокаду портов Ирана. Через несколько дней Иран вновь закрыл Ормузский пролив. До начала военной операции в регионе Тегеран экспортировал через морской коридор до 1,6 млн баррелей нефти в день, однако после блокады США объемы резко сократились. Как утверждает Дональд Трамп, власти Ирана попросили его разблокировать Ормузский пролив «как можно скорее». Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна возобновит боевые действия, если морской коридор будет заблокирован более чем на шесть-восемь недель.