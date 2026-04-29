Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон предостерег страны Северной Европы и Прибалтики от конфликта с Россией.
По его словам, такие государства не должны рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в случае начала боевых действий.
Он также заявил, что курс на эскалацию, по его оценке, не приведет к положительным последствиям.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщал о подготовке нового пакета санкций против России, который может затронуть энергетическую сферу.
Он также призывал к дополнительным мерам давления и поднимал вопросы, связанные с контролем над энергетическими объектами.
