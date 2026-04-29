Губернатор Иркутской области подписал распоряжение о присуждении премий опекунам и приёмным родителям

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о присуждении премий опекунам и приёмным родителям. В 2026 году обладателями награды стали восемь замещающих родителей из разных территорий Приангарья.

Участники конкурса — жители региона, которые не менее двух лет воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При подведении итогов учитываются успехи детей в учёбе, творчестве, спорте, а также их активное участие в общественной жизни.

— В приёмных семьях Приангарья воспитывается около 10 тысяч детей. Благодаря поддержке приемных родителей и опекунов ребята становятся успешными в самых разных направлениях, занимают призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, прославляя Иркутскую область. За каждым достижением и победой этих детей в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности стоят приемные родители и опекуны. Мы всесторонне поддерживаем эти семьи, в том числе и через конкурс, и продолжим это делать в соответствие с задачами приоритетного национального проекта «Семья».

отметил Игорь Кобзев
глава региона

Конкурс традиционно проводится по четырём номинациям: «За успехи в интеллектуальной деятельности», «За успехи в творческой деятельности», «За высокие достижения в спорте», «За активную общественную работу». По итогам определены восемь победителей — по два в каждой номинации. Им вручат дипломы и премии в размере 100 тысяч рублей.

— Конкурсом мы поднимаем престиж приемного родительства. Считаю воспитание приемного ребенка одной из самых благородных миссий. Спасибо опекунам и приемным родителям за то, что берут на себя такой ответственный труд, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Победителями конкурса стали:

— в номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности» — Ирина Владимировна Бондаренко (Усолье-Сибирское) и Татьяна Гавриловна Дурных (Иркутск);

— в номинации «За успехи в творческой деятельности» — Валентина Ивановна Ситникова (Ангарск) и Роман Игоревич Щербаков (Зима);

— в номинации «За высокие достижения в спорте» — Сергей Викторович Кустов (Заларинский район) и Вероника Юрьевна Перова (Тулун);

— в номинации «За активную общественную работу» — Татьяна Алексеевна Коновалова (Иркутск) и Анна Викторовна Кустенко (Иркутск).

Конкурс проводится с 2014 года. За это время в конкурсную комиссию поступило 527 заявок, а победителями признаны 96 замещающих родителей.

