Губернатор Иркутской области подписал распоряжение о присуждении премий опекунам и приёмным родителям

— В приёмных семьях Приангарья воспитывается около 10 тысяч детей. Благодаря поддержке приемных родителей и опекунов ребята становятся успешными в самых разных направлениях, занимают призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, прославляя Иркутскую область. За каждым достижением и победой этих детей в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности стоят приемные родители и опекуны. Мы всесторонне поддерживаем эти семьи, в том числе и через конкурс, и продолжим это делать в соответствие с задачами приоритетного национального проекта «Семья».