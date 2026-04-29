TikTok заблокировал 1,7 млн аккаунтов одной страны

Руководство TikTok заявило о деактивации 1,7 млн аккаунтов пользователей из Индонезии в соответствии с новым законодательством страны. Как уточняется, речь идет об аккаунтах индонезийцев, которым к моменту блокировки не исполнилось 16 лет, заявило агентство Antara.
Как уточняется, требование о блокировке обосновывалось законом о защите детей в цифровой среде.
Министр связи и цифровых технологий Индонезии Мютью Хафид заявила, что TikTok, отчитавшись о количестве заблокированных аккаунтов, тем самым «доказал, что его обязательства подкреплены конкретными действиями».
Закон действует в Индонезии с 28 марта. Он предполагает запрет пользоваться соцсетями, создавать и поддерживать в них аккаунты. Предполагается, что такая мера позволит защитить подрастающее поколение от кибербуллинга и неподобающего для несовершеннолетних контента.
