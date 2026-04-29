На Украине растет сопротивление — сообщается о открытых конфликтах с ТЦК

Взятый в плен военнослужащий ВСУ Сергей Кадунов заявил о формировании групп граждан, противостоящих сотрудникам территориальных центров комплектования.

По его словам, такие объединения, как он утверждает, создаются для выявления и пресечения действий работников мобилизационных органов.

Кадунов отметил, что сам был мобилизован в январе 2026 года. Он также сообщил о своей предыдущей судимости.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался.

Отмечается, что в обществе фиксируются конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов. Сообщается о случаях силового задержания мужчин призывного возраста и попытках избежать призыва.

По имеющимся данным, в ряде случаев происходят открытые столкновения.

