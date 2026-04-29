США меняют паспорт — выпустят юбилейную серию с новым дизайном и Трампом

Госдепартамент США готовит выпуск ограниченной серии паспортов к 250-летию независимости страны.
Новые документы планируется представить летом 2026 года в рамках программы America250. Юбилейная версия получит обновленный дизайн с дополнительными графическими элементами.
Внутри паспорта размещено изображение президента Дональда Трампа на фоне текста Декларации независимости и государственного флага. Под портретом указана его подпись.
Также предусмотрена отдельная страница с изображением подписания Декларации независимости. Обложка документа частично изменена, при этом защитные элементы остаются прежними.
Сообщается, что выпуск будет ограниченным и приурочен к 4 июля 2026 года. Получить такой паспорт можно будет по специальной программе, тогда как стандартные документы продолжат выдавать в обычном порядке.
Проект входит в более широкую подготовку федеральных властей к юбилею независимости. Детали тиража и условий распространения пока не раскрываются.
Читайте также: Экс-главе ФБР Коми грозит срок — до 10 лет за угрозы Трампу.