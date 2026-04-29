Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за блокады США в порту Ирана скопилось более 20 судов

Из-за введенной США военной блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 торговых судов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным CENTCOM, до начала блокады в иранском порту, расположенном на побережье Оманского залива, обычно стояло не более пяти судов. Но сейчас «американские войска перекрывают экономическую торговлю с Ираном и из Ирана в условиях продолжающейся блокады», добавили в командовании.

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ Иран 18 апреля вновь закрыл Ормузский пролив. До начала военных действий Иран экспортировал через пролив до 1,6 млн баррелей нефти в день. После блокады США объемы резко сократились. 28 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о просьбе Ирана разблокировать Ормузский пролив.

Подробности — в материале «Ъ» «Морская блокада раскачивает Иран».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше