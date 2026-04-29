Дипломат подчеркнул, что документ был передан адресатам оперативно, однако никакой реакции не последовало.
«Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало», — отметил он в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что тревожные сведения о намерениях Лондона и Парижа предоставила Служба внешней разведки РФ. В феврале на основании этих данных депутаты подготовили и направили письма в ключевые международные структуры, включая Европарламент, ООН, а также в законодательные органы Франции, Германии и Британии.
Ранее Life.ru писал, что в Кремле резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Киеву ядерных компонентов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие планы «безумными» и выразил надежду, что огласка разведданных станет препятствием для их реализации. По его словам, публикация информации может сыграть сдерживающую роль и не допустить развития самого опасного сценария.
