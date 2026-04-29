Захарова предположила, что в Гренландии «выдохнули» после слов Трампа о дворце

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что жители Гренландии «выдохнули» после слов президента США Дональда Трампа, что он всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить «переезд» в беседе с британским королем Карлом III.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что жители Гренландии «выдохнули» после слов президента США Дональда Трампа, что он всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить «переезд» в беседе с британским королем Карлом III.

Захарова пояснила, что многие пытаются «найти тайные политические смыслы» даже в тех заявлениях Трампа, которые следует рассматривать как шутки, сообщает радио Sputnik.

Также Захарова пошутила, что Букингемский дворец, как говорилось в «Собачьем сердце» Булгакова, «можно было бы и уплотнить».

Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа. Остров имеет статус автономии в составе Дании.

15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше