Захарова предположила, что в Гренландии «выдохнули» после слов Трампа о дворце

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что жители Гренландии «выдохнули» после слов президента США Дональда Трампа, что он всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить «переезд» в беседе с британским королем Карлом III.
Захарова пояснила, что многие пытаются «найти тайные политические смыслы» даже в тех заявлениях Трампа, которые следует рассматривать как шутки, сообщает радио Sputnik.
Также Захарова пошутила, что Букингемский дворец, как говорилось в «Собачьем сердце» Булгакова, «можно было бы и уплотнить».
Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа. Остров имеет статус автономии в составе Дании.
15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.
Читайте материал «Кошта заявил о риске потери самостоятельности ЕС».
