Налоговики будут проверять бухгалтеров — в Казахстане ужесточают контроль за зарплатой в конвертах

По его словам, за зарплату в конвертах теперь будут отчитываться бухгалтеры.
Раньше сотрудник мог получать деньги в конверте и указывать, что получает 70 тыс. тенге, чтобы минимально платить алименты. Теперь ИИ помогает нам вычислить, к примеру, инженер работает в Астане. Как он может получать там меньше 200 тыс.? Соответственно, скорее всего, он остальные деньги получает в конверте. Мы совместно с Минфином подготовили пуш-уведомления для бухгалтеров. Будем им направлять и говорить, что ваш сотрудник получает очень маленькую зарплату при таком дипломе и квалификации.
Он выразил уверенность, что ни один бухгалтер не захочет, чтобы к нему пришла проверка из Налогового комитета.
«Соответственно, бухгалтерам либо директорам будет выгоднее платить ему всю сумму, и пусть с алиментами он разбирается сам. То есть наша задача заключается в том, чтобы у алиментов были реальные суммы, чтобы дети получали эти деньги», — добавил вице-министр.
