Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно — носитель БПЛА могут применить против РФ, считают на Западе

Португальский аналитик допустил, что новый корабль-носитель беспилотников может быть использован против России. Об этом Алешандри Геррейру заявил в комментарии РИА «Новости».

«Если НАТО какая-то страна альянса запросит использование упомянутого (корабля — ред.) или любого другого португальского вооружения, всё это будет использовано для провокаций против России…», — отметил эксперт.

Ранее в Румынии спустили на воду первый в Европе корабль такого типа, построенный для ВМС Португалии. Судно D. João II сможет нести воздушные, подводные и наземные беспилотники, его передача флоту ожидается в первой половине 2027 года. По мнению Геррейру, военная промышленность стран альянса ориентирована против России, при этом Москва, как подчёркивается, не угрожает другим государствам, несмотря на рост активности НАТО у её западных границ.

По оценке западных дипломатов, конфликт США с Ираном выявил, что НАТО не готова к войне с Россией. В числе ключевых проблем альянса аналитики называют три фактора: значительное истощение военных запасов стран-участниц, отсутствие устойчивого превосходства в воздухе, а также недостаточную морскую мощь. На этом основании эксперты делают вывод, что НАТО жизненно необходима масштабная модернизация вооружённых сил и пересмотр оборонных доктрин.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше