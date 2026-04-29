Посол Ирана назвал Россию возможным гарантом мирного соглашения с США

9 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор. В его ходе, в частности, политики обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин еще до начала боевой фазы противостояния в Иране предлагал разные варианты посредничества России, многие из которых по-прежнему на столе. Однако представитель Кремля также отметил, что не следует делать вывод, что Путин может стать посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.