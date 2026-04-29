Посол Ирана назвал Россию возможным гарантом мирного соглашения с США

Россия может стать гарантом реализации будущего мирного соглашения между США и Ираном. Такое заявление сделал посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур в разговоре с ТАСС.
«Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», — сказал он.
Также дипломат отметил, что Россия не в первый раз играет значимую роль в дипломатическом решении споров вокруг иранской ядерной программы.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана МИД России выступил за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий. Москва призывала к отказу от силовых методов решения конфликта и переходу к политико-дипломатическому урегулированию вопросов. После объявления перемирия Кремль призвал не возвращаться к боевым действиям.
9 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор. В его ходе, в частности, политики обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин еще до начала боевой фазы противостояния в Иране предлагал разные варианты посредничества России, многие из которых по-прежнему на столе. Однако представитель Кремля также отметил, что не следует делать вывод, что Путин может стать посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
27 апреля Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в ходе визита министра в Санкт-Петербург. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст Вашингтону «свои соображения».
Также 27 апреля Песков подтвердил готовность России предоставить посреднические услуги США и Ирану, если это будет востребовано сторонами конфликта.
18 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности госкорпорации помочь вывезти обогащенный уран из Ирана. Он указывал, что Россия уже помогала с этим в 2015 году. Песков в интервью India Today говорил, что Штаты отказались от предложения передать запасы урана Ирана России. Тегеран, по его словам, был согласен. Представитель иранского МИДа Исмаил Бакаи ранее исключал вывоз запасов урана из страны.
