Дмитриев: появились разговоры соратников Зеленского о коррупции на русском языке

Соратники главы киевского режима Владимира Зеленского говорили о коррупции в стране на русском языке. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях.
Ранее украинские СМИ опубликовали первую партию записей разговоров сотрудников украинских антикоррупционных органов.
«Ближайшие соратники Зеленского, как сообщается, говорили по-русски о коррупционных схемах, миллиардах долларов и своих роскошных особняках», — написал Дмитриев.
Как утверждается в СМИ, «кошелек» Зеленского Тимур Миндич проводил разговоры с экс-помощником Зеленского Сергеем Шефиром, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и некой женщиной по имени Наталья.
