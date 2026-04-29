В Беларуси подорожают акцизные марки для алкоголя

Так, стоимость акцизной марки для маркировки алкогольных напитков вырастет с 7 до 10 копеек.
Акцизная марка на самоклеящейся основе форматом 110×17 мм для маркировки импортных напитков подорожает с 3 до 10 рублей. В том случае если на их ввоз в нашу страну не распространяется исключительное право государства.
Документ вступает в силу через три дня после опубликования, т. е. с 2 мая.
В феврале этого года правительство продлило компаниям и физлицам из недружественных стран запрет на маркировку алкоголя при ввозе в Беларусь до 31 декабря 2027-го включительно.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.