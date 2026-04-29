Экс-аналитик ЦРУ рассказал о препятствии для понимания России

Источник: РБК

Соединенные Штаты стали уделять меньше внимания развитию собственных знаний о России, считает бывший руководитель аналитического отдела по России Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джордж Биби. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК.

«Мне кажется, агентство раньше уделяло гораздо больше ресурсов и внимания работе с Советским Союзом, чем с Россией. И оно перестало инвестировать в развитие глубоких знаний. Это мешает агентству понимать Россию и предвидеть ее развитие. Не думаю, что послужной список агентства в отношении России за последние несколько десятилетий был впечатляющим», — сказал он.

Джордж Биби — вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов и автор книги «Российская ловушка: как теневая война Америки с Россией может обернуться катастрофой». Более 20 лет занимал должность директора по анализу России в ЦРУ.

Биби также рассказал об особенностях работы в аналитическом отделе по России, отметив важность «стратегической эмпатии» при анализе другой страны.

«Это способность встать на чужое место, увидеть вещи глазами другой страны. Если вы подумаете о том, как трудно иногда смотреть на вещи близких членов семьи, которых вы хорошо знаете и с которыми провели много-много лет, если это сложно. Просто представьте, что вы пытаетесь увидеть вещи глазами другой культуры, другого государства с совершенно другой историей», — объяснил он.

В начале апреля глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия продолжает поддерживать контакт с ЦРУ. В мае 2025 года Нарышкин заявлял о планах встретиться с главой американского разведывательного управления Джоном Рэтклиффом. Незадолго до этого глава СВР провел с ним «очень конструктивный» телефонный разговор.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше