«Агрессивный альянс»: В Финляндии признали угрозу НАТО для России

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он предупредил, что такой шаг превратит страну в цель для российских стратегических наступательных вооружений.