В Курганской области объявили режим беспилотной опасности

В Курганской области объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщает правительство региона.

Источник: РБК

В Курганской области объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщает правительство региона. Дежурные службы и силовые ведомства переведены на усиленный режим работы.

Жителям рекомендуется при получении сигнала об опасности сохранять спокойствие и соблюдать общие меры безопасности.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

