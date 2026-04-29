В Курганской области объявили режим беспилотной опасности

В Курганской области объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщает правительство региона. Дежурные службы и силовые ведомства переведены на усиленный режим работы.
Жителям рекомендуется при получении сигнала об опасности сохранять спокойствие и соблюдать общие меры безопасности.
