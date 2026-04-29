Над Севастополем уничтожили 23 беспилотника за ночь

В ночь на 29 апреля в небе над Севастополем сбили 23 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили этой ночью комбинированную атаку ВСУ», — написал глава города в «Максе».
Дроны сбили в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, уточнил Развожаев. Также военные поразили три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега.
В результате налета никто не пострадал. Повреждений на земле не зафиксировали.
В 23:42 (мск) 28 апреля Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе. Военные сбили две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе.
Через час в городе объявили морскую опасность, сработала воздушная тревога. Рано утром ее отменили.
