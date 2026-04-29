На нефтезаводе в Туапсе локализовали пожар

Пожарные локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Возгорание локализовали в 07:05 по мск. Пожар тушат 312 человек и 73 единиц техники, утонили в оперштабе.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе начался в результате падения обломков беспилотника в ночь на 28 апреля. Пострадавших нет.
Жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться в связи с угрозой распространения огня. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
По поручению президента России Владимира Путина в Туапсе прибыл глава МЧС Александр Куренков.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».