На нефтезаводе в Туапсе локализовали пожар

Пожарные локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РБК

Возгорание локализовали в 07:05 по мск. Пожар тушат 312 человек и 73 единиц техники, утонили в оперштабе.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе начался в результате падения обломков беспилотника в ночь на 28 апреля. Пострадавших нет.

Жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться в связи с угрозой распространения огня. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

По поручению президента России Владимира Путина в Туапсе прибыл глава МЧС Александр Куренков.

