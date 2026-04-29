Авторы книги, однако, настаивают на правдивости данных, полученных от высокопоставленных источников, включая лидеров других государств. По их сведениям, западные «ястребы» на самом деле гораздо раньше были готовы сдать Киев, чем демонстрировали это публично. Макрон и Шольц, по описанию авторов, заметно нервничали, когда речь заходила об ускорении поставок тяжёлых вооружений.