В Японии подтвердили проход своего танкера через Ормузский пролив

«Судно, связанное с Японией, находившееся в Персидском заливе, прошло через Ормузский пролив и покинуло Персидский залив», — говорится в сообщении японского МИД, поступившем в распоряжение ТАСС. Подчеркивается, что судно, среди членов экипажа которого трое японских граждан, сейчас движется по направлению к Японии. В МИД заявили, что продолжат добиваться от Ирана свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив всех судов, включая японских.
При этом внешнеполитическое ведомство не стало уточнять, чьей компании принадлежит прошедшее через пролив судно.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что японский танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив при содействии Ирана. По его информации, принадлежащий японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan танкер, перевозящий 2 млн баррелей нефти, находился у берегов Саудовской Аравии с конца февраля. В компании воздержались от комментариев по этой теме, сославшись на вопросы безопасности. Японские СМИ также подчеркивали, что Токио не платил Тегерану за проход танкера — это стало результатом переговоров японских властей с иранской стороной.
После начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран решил закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с ними и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что исламская республика разрешила проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.