Обновленную Республиканскую доску Почета откроют сегодня в Минске

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Открытие обновленной Республиканской доски Почета состоится в среду, сообщили в Министерстве экономики Беларуси.
На прошлой неделе, 23 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 138 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2021−2025 годы и 2025 год».
Документом определены победители соревнований, которые достигли высоких результатов в сфере социально-экономического развития.
Известно, что победителями по итогам пятилетки стали Брестская, Минская и Могилевская области.
По итогам 2025 года лучшими среди регионов признаны Брестская и Минская области. Среди городов и районов в городах — Минск, Брест, Московский и Первомайский районы Минска. В числе районов — победителей соревнований по итогам прошлого года — Жабинковский, Каменецкий, Несвижский, Солигорский и Горецкий районы.
Кроме того, по итогам работы в 2025 году определены 53 победителя среди организаций промышленности, строительства, сельского, рыбного и лесного хозяйств, сфере услуг.
Так среди лауреатов соревнований, по данным Минэкономики, девять организаций промышленности и столько же организаций сельского и рыбного хозяйства, три строительных предприятия, две организации лесного хозяйства, а также 30 организаций сферы услуг.
«Занесение на Республиканскую доску Почета — символ общественного признания вклада победителей в социально-экономическое развитие страны, мотивация добиваться еще более высоких результатов в будущем», — рассказали в Минэкономики.
Традиционно в канун праздника труда, который проходит в стране 1 мая, состоится торжественное чествование победителей. Оно пройдет в среду на площади Государственного флага в Минске.