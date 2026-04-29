Обновленную Республиканскую доску Почета откроют сегодня в Минске

Указом главы государства определены победители республиканских соревнований по итогам пятилетки и прошлого года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Открытие обновленной Республиканской доски Почета состоится в среду, сообщили в Министерстве экономики Беларуси.

На прошлой неделе, 23 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 138 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2021−2025 годы и 2025 год».

Документом определены победители соревнований, которые достигли высоких результатов в сфере социально-экономического развития.

Известно, что победителями по итогам пятилетки стали Брестская, Минская и Могилевская области.

По итогам 2025 года лучшими среди регионов признаны Брестская и Минская области. Среди городов и районов в городах — Минск, Брест, Московский и Первомайский районы Минска. В числе районов — победителей соревнований по итогам прошлого года — Жабинковский, Каменецкий, Несвижский, Солигорский и Горецкий районы.

Кроме того, по итогам работы в 2025 году определены 53 победителя среди организаций промышленности, строительства, сельского, рыбного и лесного хозяйств, сфере услуг.

Так среди лауреатов соревнований, по данным Минэкономики, девять организаций промышленности и столько же организаций сельского и рыбного хозяйства, три строительных предприятия, две организации лесного хозяйства, а также 30 организаций сферы услуг.

«Занесение на Республиканскую доску Почета — символ общественного признания вклада победителей в социально-экономическое развитие страны, мотивация добиваться еще более высоких результатов в будущем», — рассказали в Минэкономики.

Традиционно в канун праздника труда, который проходит в стране 1 мая, состоится торжественное чествование победителей. Оно пройдет в среду на площади Государственного флага в Минске.

