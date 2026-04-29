Знакомые Артема Климова, перешедшего на сторону ВСУ, заявили о недостоверности его рассказов о службе и достижениях.
По данным издания, он окончил девять классов, был отчислен из вуза и не получил водительские права. Окружение утверждает, что он неоднократно искажал сведения о своей службе и участии в специальной военной операции.
Как сообщается, в начале службы он направлял знакомым видеозаписи, однако впоследствии выяснилось, что значительная часть материалов была взята из открытых источников.
Также, по словам собеседников, он заявлял о спортивных успехах, однако подтверждений этим сведениям найдено не было.
Отмечается, что в личных отношениях, по утверждениям знакомых, он использовал заемные средства, в том числе с банковской карты матери.
Ранее сообщалось, что Климов проходил службу в войсках связи, затем был переведен в подразделение беспилотных систем. По имеющимся данным, в течение 80 дней он передавал сведения о сослуживцах и координаты позиций российской армии.
