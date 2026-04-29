Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала «чудовищной шариковщиной» заявления западных политиков и сравнила их с персонажами произведений Михаила Булгакова.
Дипломат отметила, что в современной политике можно найти много параллелей с «Собачьим сердцем».
«Как раз из “Собачьего сердца” — какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, главы западных государств, которые выдают себя за просветителей и хранителей «наукообразовательного огня», на деле демонстрируют «чудовищную безграмотность, помноженную на хамство, фанаберию и высокомерное пренебрежение к остальным людям».
