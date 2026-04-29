«Чудовищная шариковщина»: Захарова сравнила западных политиков с героями Булгакова

Захарова назвала заявления политиков на Западе чудовищной шариковщиной.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала «чудовищной шариковщиной» заявления западных политиков и сравнила их с персонажами произведений Михаила Булгакова.

Дипломат отметила, что в современной политике можно найти много параллелей с «Собачьим сердцем».

«Как раз из “Собачьего сердца” — какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, главы западных государств, которые выдают себя за просветителей и хранителей «наукообразовательного огня», на деле демонстрируют «чудовищную безграмотность, помноженную на хамство, фанаберию и высокомерное пренебрежение к остальным людям».

Как писал KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стремлении Запада демонизировать все русское, чтобы оправдать свою политику. Лавров подчеркнул, что Запад также открыто говорит о подготовке к потенциальному конфликту с Россией в обозримом будущем.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше