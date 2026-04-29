СМИ: премьер Португалии взбудоражил ЕС, поддержав приглашение Путина на G20

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в США и заявил о необходимости диалога с Россией, чем вызвал критику в ЕС, пишет газета Politico.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд президента РФ на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Позднее в МИД РФ подтвердили, что Россия приглашена к участию в саммите. Как отмечает Politico, премьер Португалии приветствовал приглашение российского лидера на полях встречи лидеров Европейского совета на Кипре на прошлой неделе. Тогда, по данным издания, Монтенегру заявил, что диалог с Россией необходим для разрешения продолжающихся конфликтов.

«Незаметное заявление… Монтенегру в поддержку приглашения Дональдом Трампом Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызывает волнение в дипломатических кругах ЕС», — пишет издание.

По данным газеты, слова премьера вызвали негативную реакцию со стороны дипломатов со всей Европы.

Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше