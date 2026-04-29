Зачем на самом деле Карл III приехал в США: версии экспертов

Как проходит визит Карла III в США
Карл III с супругой Камиллой прибыли в Вашингтон в понедельник. Во время поездки они много времени проведут в общении с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. В программу визита включено:
- участие в торжественном ужине с президентской четой в Вашингтоне;
- посещение мемориала, посвященного памяти погибших в террористическом акте 11 сентября 2001 года;
- отдых на природе в национальном парке в Вирджинии;
- выступление британского монарха перед американским конгрессом.
Последний раз члены королевской семьи выступали перед членами законодательного органа США в 1991 году. Тогда в Вашингтоне принимали королеву Елизавету II.
28 апреля в конгрессе США Карл III в своей речи напомнил о единстве НАТО и применении пятой статьи альянса, подразумевающей коллективную защиту всех участников блока. Он уточнил, что военный блок и Совет Безопасности ООН были едины после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года.
«Сегодня, господин спикер, такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по‑настоящему справедливого и прочного мира», — приводит слова Карла III «РИА Новости».
Во время выступления в конгрессе Белый дом опубликовал в соцсети совместный снимок Трампа и Карла III. Фотографию в администрации американского президента сопроводили подписью: «Два короля».
Судя по сообщениям в СМИ, общение Карла III и Дональда Трампа можно охарактеризовать как неформальное. Например, американский президент пренебрег королевским этикетом — похлопал короля по плечу и позволил себе шутить в адрес королевской семьи. Также он признался, что его мать любила королевскую семью и была «влюблена в принца Чарльза», а сам он мечтал жить в Лондоне, в Букингемском дворце.
Какие цели преследует Карл III в США
Официальный повод для визита королевских особ в США — 250‑летие независимости бывшей колонии Великобритании.
В американских и британских СМИ предполагают, что король в своей поездке все же преследует другие цели. По версии британской газеты The Guardian и американского телеканала Fox News, Карл III будет стараться укрепить «особые отношения» между Лондоном и Вашингтоном, которые ослабли из-за противоречий по вопросам оказания поддержки Украине и военной кампании против Ирана.
Журналисты не исключают, что во время королевского визита будет поднята тема скандала вокруг фигуры экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Мандельсон считался соратником премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который после публичных обвинений публично покаялся в том, что назначил такого посла.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин в беседе с «Ведомостями» допустил, что Карл III постарается убедить Трампа теснее сотрудничать именно с кабинетом министров Стармера. По мнению политолога, Лондону и Вашингтону в настоящее время важно прийти к единому мнению по Ирану. Если Трамп будет доволен общением с королем и его супругой, то, возможно, смягчит свое отношение к Лондону.
Кошкин также подчеркнул, что визит монарха отвлекает внимание американских избирателей от негатива, связанного с Республиканской партией, которую представляет глава Белого дома.
Политолог‑американист Малек Дудаков полагает, что визит Карла III может быть связан с восстановлением связей между США и Британией, достижением консенсуса по вопросу сотрудничества в НАТО и по теме Украины.
«Англичанам некого отправлять, учитывая, что и Стармер, и весь его кабинет вполне могут уйти в отставку в обозримой перспективе. И фигура короля в этом контексте — наиболее внушительная», — объяснил эксперт в разговоре с «Ведомостями». Он добавил, что Трамп сейчас не в состоянии заниматься решением этих проблем, так как сосредоточен на внутриполитической ситуации.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов уверен, что поездка Карла III с супругой в США имеет символическое значение, которое свидетельствует о стремлении монарха к восстановлению контактов между Лондоном и Вашингтоном с перспективой укрепления отношений. Кроме того, визит короля позволит восстановить значимость Британии как посредника между США и странами Евросоюза, сказал он «Ведомостям».