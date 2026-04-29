Bloomberg: ЕС может ужесточить условия для выделения кредита Киеву на €90 млрд

Источники агентства раскрыли, что так как украинский парламент не смог договориться об изменениях в налоговом законодательстве в марте, власти Украины обсуждали с представителями фонда возможность отсрочки повышения ставки НДС для компаний на год. Однако МВФ по-прежнему настаивает, что эти поправки должны быть приняты уже к июню. При этом, по словам одного из собеседников Bloomberg, перспективы одобрения инициативы остаются невысокими.