Американист оценил выступление Карла III в Конгрессе США

Темы, которые британский монарх затронул в обращении к Конгрессу США, были предсказуемы. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт проанализировал выступление Карла III, а также рассказал, почему король не упомянул ближневосточную повестку.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свою речь монарх начал с исторического экскурса, пишет Дудаков. Король напомнил про выступление своей матери Елизаветы II, которое состоялось по завершении войны в Ираке в 1991 году. Однако Карл III в своей речи не затронул нынешний ближневосточный конфликт с участием США.

Сейчас, правда, Карл III предусмотрительно не упоминал ближневосточную заварушку. Учитывая тот факт, что британский истеблишмент от нее отстранился и не поддержал Трампа.

Малек Дудаков
политолог

Король в своем выступлении затронул зеленую повестку, призвал беречь НАТО и поддерживать Украину.

Дом Виндзоров сейчас плотно завяз на украинском треке. Британский истеблишмент использует их в надежде вернуть интерес команды Трампа к конфликту на Украине. И уговорить Белый дом восстановить «особые отношения» Вашингтона и Лондона, которые нынче оказались в кризисе.

Малек Дудаков
политолог

Американист считает, что визит Карла III не окажет существенного влияния на обстановку в США — особо теплых отношений между странами сейчас нет.

27 апреля король Великобритании прибыл в США с четырехдневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Во вторник монарх выступил в Конгрессе США. Речь британского монарха в Конгрессе США прозвучала впервые с 1991 года — тогда перед законодателями выступала королева Елизавета II.

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше