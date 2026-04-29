Американист оценил выступление Карла III в Конгрессе США

Свою речь монарх начал с исторического экскурса, пишет Дудаков. Король напомнил про выступление своей матери Елизаветы II, которое состоялось по завершении войны в Ираке в 1991 году. Однако Карл III в своей речи не затронул нынешний ближневосточный конфликт с участием США.
Сейчас, правда, Карл III предусмотрительно не упоминал ближневосточную заварушку. Учитывая тот факт, что британский истеблишмент от нее отстранился и не поддержал Трампа.
Король в своем выступлении затронул зеленую повестку, призвал беречь НАТО и поддерживать Украину.
Дом Виндзоров сейчас плотно завяз на украинском треке. Британский истеблишмент использует их в надежде вернуть интерес команды Трампа к конфликту на Украине. И уговорить Белый дом восстановить «особые отношения» Вашингтона и Лондона, которые нынче оказались в кризисе.
Американист считает, что визит Карла III не окажет существенного влияния на обстановку в США — особо теплых отношений между странами сейчас нет.
27 апреля король Великобритании прибыл в США с четырехдневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Во вторник монарх выступил в Конгрессе США. Речь британского монарха в Конгрессе США прозвучала впервые с 1991 года — тогда перед законодателями выступала королева Елизавета II.