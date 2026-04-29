Time узнал, что демократы обсуждают иск против Трампа из-за войны в Иране

Представители Демократической партии в конгрессе США рассматривают возможность подачи иска к президенту Дональду Трампу, если тот продолжит военную кампанию против Ирана после 1 мая — крайнего срока, в который он может вести боевые действия без одобрения законодателей. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на источники.
Принятая в 1973 году Резолюция о военных полномочиях подразумевает, что президент США имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса на протяжении не более 60 дней. Однако это требование уже нарушалось. Президент Билл Клинтон в 1999 году продолжил боевые действия против Югославии по истечении двухмесячного срока.
Собеседники издания заявили, что внутренние обсуждения иска находятся на ранней стадии. Однако не исключено, что они могут активизироваться в ближайшие недели. При этом в Демократической партии нет единого мнения по поводу обращения в суд. Некоторые считают, что иск был бы обоснованным, если Трамп проигнорирует закон. Однако большинство полагает, что сначала нужно использовать все законодательные средства.
Председатель демократов в палате представителей Пит Агилар заявил, что, несмотря на обсуждение в партии исков, ее руководство сконцентрировано на обсуждении законодательных мер в части военной операции против Ирана. В то же время вице-председатель Тед Лью рассказал, что поддержал идею о подаче иска.
«Я абсолютно за иск. Я считаю, что у нас будут очень веские аргументы в пользу наличия правоспособности. Если у нас не будет правоспособности, это будет означать, что, по сути, этот закон никогда не мог быть обеспечен принудительно», — сказал он.
Сенатор и член судебного комитета Адам Шифф сообщил, что планирует провести новое голосование по резолюции, которая ограничила бы военные полномочия Трампа, в конце этой недели.
«[Обращение в суд] это не стратегия, на которую я хотел бы полагаться. Мы можем принять резолюцию о военных полномочиях. Мы можем проголосовать против выделения любого дополнительного финансирования на эту войну. Это шаги, которые я бы предпринял, прежде чем рассматривать судебный иск», — сказал он.
Time отметил, что не ясно, будет ли суд рассматривать такой иск. Ранее федеральные судьи США неоднократно отказывались разрешать конфликты между конгрессом и президентом по поводу применения военной силы. В ряде случаев суд постановлял, что это «политические вопросы», или же утверждал, что у законодателей нет правоспособности для подачи иска.
В начале апреля Axios со ссылкой на источники писал, что конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Трампу в связи с войной против Ирана. После начала боевых действий демократы не раз пытались ограничить военные полномочия Трампа, но сенат отклонял резолюцию.